Manovra: attesi ritocchi governo, verso Commissione nel weekend

Foto: La Presse

Redazione 09 dicembre 2025 a

a

a

Il governo prova a chiudere gli ultimi nodi ancora aperti della manovra per tentare di arrivare nel weekend al voto degli emendamenti in Commissione Bilancio in Senato per poi far approdare il testo tra il 16 e il 17 dicembre Aula a Palazzo Madama. Ma per riuscire a rispettare questo calendario sara' necessario stringere sulle questioni ancora aperte, visto che mancano ancora testi, pareri del Mef e discussione. Trovate le coperture per le modifiche ora vanno redatte le proposte.

Per giovedi' 11 dicembre sono attesi gli emendamenti del governo chiamati a dirimere alcuni punti su cui le forze politiche di maggioranza hanno chiesto dei correttivi: dagli affitti brevi a vocazione turistica ai dividendi fino all'ampliamento del contributo di banche ed assicurazioni. E poi dovrebbe esserci una ventina di testi a cura dei singoli ministeri per provare ad affrontare ciascuno un tema a cui assegnare la priorita'. Domani intanto il governo incontrera' nuovamente i gruppi parlamentari per parlare di quegli emendamenti su temi condivisi - enti locali, calamita' e italiani all'estero - che non sono entrati nel fascicolo dei testi segnalati ma su cui potrebbe esserci una intesa tra maggioranza e opposizioni, tra i temi spiccano i fondi per ripristinare la totalita' del finanziamento previsto per il completamento della tratta della Metro C da piazza Venezia a Prati. "Siamo alle battute finali. Le risorse sono quelle che abbiamo stanziato, la manovra deve chiudersi a 18,7 miliardi, questi sono i numeri", sottolinea il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo.