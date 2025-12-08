Forza Italia, Lega e FdI: "La pro-Pal Albanese imbarazzante. Lasci l'Onu"

Angela Bruni 08 dicembre 2025 a

a

a

"Francesca Albanese deve essere immediatamente rimossa dal ruolo di Rapporteur speciale delle Nazioni Unite. Le recenti rivelazioni, emerse dalle inchieste de Il Tempo e del Giornale, gettano nuova luce sul suo 'attivismo' filo-Hamas, confermando la totale incompatibilità con l'incarico". Così dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "La partecipazione a convegni al fianco di esponenti della Jihad Islamica, e gli espliciti appelli alla 'resistenza' pronunciati in quelle sedi, costituiscono un tradimento intollerabile del ruolo istituzionale dell'Onu". "A questo si aggiungono le vergognose dichiarazioni sull'assalto al quotidiano La Stampa, che dimostrano una visione estremista disposta a giustificare l'intimidazione e l'attacco diretto alla libertà di informazione Auspichiamo che le Nazioni Unite agiscano con la massima risolutezza, dichiarando l'Albanese non idonea a ricoprire qualsiasi ruolo istituzionale", sottolinea Mollicone.

A chiedere la rimozione di Albanese è anche il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri: "Su Il Tempo di questa mattina arrivano nuove notizie riguardanti la pro-Pal per eccellenza Francesca Albanese, un personaggio sempre più inquietante che continua a godere di onorificenze non meritate. Dovrebbe rappresentare l'Onu, ma a nostro avviso dovrebbe dimettersi, perché porta avanti cause sbagliate, violente e pericolose. Le sue ultime affermazioni lo dimostrano chiaramente”. “La Albanese ci dica apertamente: è forse amica di Hamas? Sta facendo da portavoce a questi terroristi in Italia?”, chiede Gasparri. “Una cosa è certa: chi sostiene Hamas non può essere amico dell'Italia". "Arrivano dal quotidiano Il Tempo nuovi dettagli sulle pessime frequentazioni della leader pro-Pal, Francesca Albanese. Dopo le imbarazzanti dichiarazioni al sapore di antisemitismo, adesso la rappresentante Onu partecipa alle conferenze con i capi di Hamas. Per noi non ci sono dubbi: la Albanese deve dimettersi", sottolinea la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli.