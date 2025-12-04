Atreju 2025, il ritorno commuove Fini: “Il tempo è sempre galantuomo. La fiamma non è un problema”

Foto: Lapresse

È tutto pronto per Atreju 2025, l’evento di Fratelli d'Italia che ogni anno si svolge a Roma. In programma dal 6 al 14 dicembre ai giardini di Castel Sant'Angelo, la kermesse del partito di Giogia Meloni accoglierà diversi ospiti, con in particolare un appuntamento segnato in rosso sull’agenda per lunedì 8, nel giorno dell'Immacolata. Alle 18, nel panel dal titolo emblematico “Trentadue anni dopo”, si sfideranno nuovamente a colpi di parole Gianfranco Fini e Francesco Rutelli. Ed è proprio su questo invito che si è soffermato l’ex presidente della Camera in un colloqui con La Stampa: “Diciamo che, di fronte a lacerazioni profonde, il tempo è sempre galantuomo”.Tornare ad Atreju "per certi aspetti mi commuove. Arriva da parte di giovani che nel '93 non erano nemmeno nati. Vogliono capire il passato, le radici, invece di reciderle. C'è una continuità, in una comunità che si percepisce tale".

La Fiamma: è ora di toglierla? La domanda rivolta a Fini, che non ha dubbi: "No, è un problema che non interessa nessuno tranne chi guarda al passato con lenti del tutto deformanti". "Il vecchio ordine mondiale - ha poi continuato l’ex numero uno di AN - si è rotto e siamo in una fase in cui Russia, Cina e Stati Uniti sperano in un nuovo ordine mondiale sostanzialmente tripolare. Chi si dice ‘patriota’ e ha a cuore l'autentico interesse dell'Italia non può non comprendere che si può tutelare solo rafforzando l’Europa”. Matteo Salvini sta diventando un problema per il governo? Fini risponde così: “Come mi ha detto un amico scherzando: è chiaro che Salvini ha ancora nel cassetto la maglia di Vladimir Putin con cui si presentò alla piazza Rossa... Ma non è uno sprovveduto. Un conto è marcare una differenza, un conto è uno strappo col governo che non sarebbe compreso innanzitutto da chi lo vota”.