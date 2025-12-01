Difesa, Tajani: "Pace si difende con equilibrio tra forze"

Foto: La Presse

"Noi siamo per sostenere la Nato. Vogliamo difendere la pace e la si difende con l'equilibrio tra le forze. Rispetteremo gli impegni presi con la Nato e andremo avanti". Lo ha detto oggi il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a margine del IX Transatlantic Award Gala Dinner della Camera di Commercio Americana, in corso a Milano. "Io sarò dopodomani a Bruxelles dove ci sarà una riunione dei ministri degli Esteri della Nato e valuteremo la situazione e il da farsi" ha poi aggiunto.