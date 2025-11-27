Baya attacca Il Tempo e Sorrentino. La solidarietà di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Italia Viva

Foto: Il Tempo

Dopo gli ultimi attacchi a Il Tempo e alla giornalista Giulia Sorrentino arriva la solidarietà da parte di Italia Viva, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, che prendono le distanze dalle parole di Brahim Baya che ci ha accusato di alimentare narrazioni false, tossiche e di rigurgitare, odio. A parlare è Ivan Scalfarotto, senatore e Responsabile Esteri di IV, che sottolinea come “Giulia Sorrentino è una giovane cronista coraggiosa. Tutto il mio sostegno per il lavoro di inchiesta che svolge sull’estremismo islamico in Italia”. E poi Mauro Malaguti, deputato di FdI: "Desidero esprimere solidarietà a Il Tempo e alla giornalista Giulia Sorrentino per i continui attacchi, anche personali, da parte di Brahim Baya, portavoce della moschea Taiba di Torino, che sono la prova del fastidio di chi viene colpito nel segno. Il predicatore anti Israele definisce gli articoli del quotidiano una narrazione tossica, falsa e ideologica, contro la Palestina, fingendo di dimenticare - o forse no - quando Mohamed Shahin in piazza giustificava l'attacco del 7 ottobre. L'antisemitismo diffuso da certi predicatori fa parte di una strategia di guerra ibrida che mira a destabilizzare la società occidentale. Strategia che, purtroppo, certe forze politiche di sinistra assecondano più o meno consapevolmente”.

Solidarietà anche dal presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri: “Le parole di Brahim Baya sono un attacco ingiustificato alla libertà di stampa e un tentativo di intimidire chi, come Giulia Sorrentino, svolge il proprio lavoro con serietà e professionalità. Il Tempo ha sempre trattato qualsiasi tema con equilibrio e completezza quindi le accuse di 'ideologia' e 'sensazionalismo' sono totalmente fuori dal mondo. Le critiche legittime vanno rispettate, ma non possiamo permettere che si strumentalizzi una vicenda per mettere a tacere voci indipendenti”.