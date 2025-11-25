Regionali, Storace smonta la festa della sinistra: il dato che fanno finta di non vedere

Foto: Ansa

25 novembre 2025

A sentire gli esponenti del centrosinistra, anzi del campo largo, la spallata al governo è questione di mesi, giorni, anzi di minuti. Il voto delle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia ha confermato i pronostici, ma tra Pd e M5s è tutto una festa di dichiarazioni. "È una giornata che ascoltiamo cifre, le leggiamo sulle agenzie, sui siti online e quel che è incredibile è che non ci si rende conto di quel che sta accadendo", osserva Francesco Storace in un video sulla sua pagina Facebook.

Ebbene, ricorda l'ex governatore del Lazio e protagonista della storia recente della destra, "nelle Regionali, che in questi due giorni hanno visto sei amministrazioni rinnovarsi, è finita tre a tre. Adesso il centro-sinistra che fa? No, ma noi abbiamo quelle più popolose!. Mi permetto di ricordare a tutti, a destra come a sinistra, che il centrodestra in questo paese governa 14 regioni su 20 - osserva Storace -. 14 regioni abitate da 36 milioni di italiani. Il centrosinistra governa 6 regioni con 22 milioni di italiani". Insomma, i numeri non mentono. "Smettetela con le chiacchiere - conclude Storace - il centrodestra è stabile".