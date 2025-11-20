Regionali, Tajani: "La Campania è assolutamente contendibile, sono ottimista"

Foto: Ansa

Redazione 20 novembre 2025 a

a

a

"La Campania che sembrava una regione non contendibile da parte del centrodestra oggi e' assolutamente contendibile, dipende da quello che accadra' in questi ultimi giorni. Io saro' domani sera a Napoli per concludere la campagna elettorale, ma sono convinto che la partita si giochera' fino all'ultimo voto. Voglio essere ottimista, scaramantico, ma ottimista". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Esteri.