Fico in alto mare, ora fa il comizio sul gozzo: "Schifezze su me"

Foto: Instagram Roberto Fico

Gianni Di Capua 16 novembre 2025 a

a

a

Roberto Fico in acque agitate per il caso de gozzo - la sua barca era ormeggiata a condizioni agevolate nel porto del circolo dell’Aeronautica militare a Nisida - prova a smarcarsi dalle polemiche con un comizietto inscenato proprio sull'imbarcazione. Il grillino ex presidente della Camera, ora candidato presidente della Regione Campania per il campo largo, era in tour elettorale a Procida quando ha annunciato il fuori programma: "Facciamo un comizio originale nella nostra bellissima isola, la nostra grande economia è un'economia di mare e di porto", afferma, "abbiamo un programma importante che parla di persone, che parla di diritti che parla di ambiente, che parla di mare", dice Fico al centro della bufera per la vicenda del gozzo e non solo. "Siamo una rete e non ci fermano con le schifezze", dice il candidato della sinistra in piedi sulla barca...