Castelli: "Fico? Lo conosco bene. Cirielli una spanna sopra"

"Cirielli e' una spanna sopra Fico, che da ex collega di partito conosco bene. Cirielli da viceministro agli Esteri ha dimostrato le sue qualita'. Il candidato del centrodestra ha grande capacita' di ascolto. E poi Fico, a dirla tutta, non ha mai amministrato un bel niente". Lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, in un'intervista al Secondo d'Italia. "Fico? Ha ricoperto un importante ruolo dal punto istituzionale, ma governare e' un'altra cosa. Tra l'altro, anche da presidente della Camera, se lo faccia dire da chi e' stata nel Movimento 5 Stelle, e' stato davvero poco operativo. Faccio un paragone: con l'allora presidente del Senato Casellati era molto piu' facile interfacciarsi e avere un'interlocuzione produttiva, anche sugli emendamenti e altre azioni amministrative. Lui era, come dire, meno operativo...", aggiunge. "Sud chiama Nord ha eletto due parlamentari nel 2022, uscendo fortemente dalla Sicilia e concentrandosi soprattutto nel centrosud.

Siamo realisti e pensiamo - riprende guardando alle prossime Politiche - che questo bagaglio possa essere messo a disposizione del centrodestra per aiutare un processo di governo stabile, importante. Un governo che ha un leader donna che per l'ultima volta negli ultimi 40 anni parla con un linguaggio che la gente capisce. Giorgia Meloni e' una leader che oggettivamente la politica non vedeva da tempo. Sono stata colpita in particolare dal discorso ai ragazzi di Atreju. Ha parlato come deve fare un politico, che vuole provare a guidare le nuove generazioni. Mi ha emozionato".