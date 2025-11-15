Torna il Jurassic Pd: Prodi vuole fermare Elly Schlein

Foto: Ansa

Edoardo Sirignano 15 novembre 2025

a

a

Non c’è sogno che si rispetti che non sia passato per il Jurassic Park di Spielberg. Ecco perché non si può non immaginare quello di Elly Schlein, una bambina o in questo caso una giovane donna che adesso aspira a diventare l’antagonista di Meloni, sfidando il passato, i grandi mostri del suo mondo. Ci riferiamo non ai rettili a sangue freddo, bensì ai mai estinti padroni del Pd, che tutto a un tratto riaffiorano.

Motivo per cui fidandosi del Bettini di turno, che tanto ricorda John Hammond con il bastone e per la sua stazza, riscopre il fascino di quelle creature che hanno rivisto “la luce” con la nascita del Nazareno. È l’unico modo, d’altronde, per farsi trovare pronta alle sfide attuali, al “contismo”, a quell’umanità una volta “dura e pura” e ora pronta a tutto pur di riprendersi la poltrona. Per batterla deve ritrovare sé stessa nella vegetazione preistorica.

Il re, il più sanguinario, del suo mondo democratico è ovviamente il tirannosauro, il padre di tutti i carnivori o meglio di tutti i “riformisti” che ti sbranano al primo momento utile. Romano Prodi, quando ti senti padrone del tuo mondo, rovina i piani e divora tutto quanto c’è di buono. L’ultima uscita sul Corriere della Sera vale più di mille parole. “Basta con il Mamdani di turno”, ruggisce, “occorre una svolta”. Più di un attacco mortale verso chi non può far altro che fuggire nella giungla delle correnti. Qui, però, esistono pericoli ancora più mortali.

Basti pensare al velociraptor, l’animale che meglio di tutti sa muoversi nell’ombra e attaccarti quando meno te l’aspetti. Parliamo di Dario Franceschini, l’unico vero politico che quando pensi di avere il controllo della situazione, di stare al sicuro, ti salta addosso e ti condanna verso una fine rapida e dolorosa. Lui non smetterà mai di cacciare, dicono i ben informati del Nazareno. Maledetto chi non lo ha proposto per il Quirinale. Sarebbe stato l’unico luogo dove poter controllare tale creatura.

Ma esistono minacce ancora peggiori nelle foreste preistoriche. C’è qualcosa di peggio. Basti pensare al mosasauro D’Alema, la bestia dei mari lontani, orientali o sudamericani, che appena ritorna nel suo amato palazzo, vedi Montecitorio, è pronto a inghiottire qualsiasi cosa. Elly non sa che averlo riportato a Roma significa mettere a repentaglio la propria esistenza. Nelle sue acque antiche, che vanno dalla fredda Urss a quelle calde della Cina di Xi, d’altronde, solo in pochi riescono ad addentrarsi. Quando sembra che tutto tace, dopo mesi di sonno o letargo, riemerge e riporta giù tutto, talento riconosciutogli dalla storia.

L’unica certezza nel Jurassik Pd per Elly, che può solo ammirarlo nel mangiare la sua erba tranquilla, è Pierluigi Bersani, il classico brontosauro che basta che ha lo stomaco pieno e ti dà forza, ti incoraggia e ti supporta nei momenti o nelle campagne più difficili, come è accaduto fino a ora. Non è spigoloso come lo stegosauro, lo Zanda di turno, buono fino a un certo punto e poi mortale con la sua coda spinosa quando avverte il pericolo. Quel mondo, una volta paradiso dell’Ulivo, rivela sempre insidie che alla prima polemica riemergono. I dinosauri del Pd, a differenza di quelli del Cretaceo, non si estinguono mai. Sufficiente una debacle regionale e ti trovi davanti la Bindi di turno a farti la morale, a dirti che tutto è sbagliato. Ecco perché l’innocente Schlein, in ogni habitat, deve prestare attenzione alla specie che trova.

Non sai mai se dal cielo possa atterrare l’Orlando furioso che non ti aspetti. Ti plana addosso e ti attacca laddove ti senti debole. Neanche quel Bettini, che pensava di prevedere tutto o il fondatore di quel mondo Veltroni avrebbero mai pensato di mettere insieme una natura così eterogenea e letale. Il buon Letta, che ha visitato il parco del Nazareno, conosce bene quel terrore e si guarda bene dal tornarci, pur sognandolo tutte le notti dall’università parigina. Sembra non bastare neanche il verso del suo gigante preferito, ovvero il corazzato “sauro-Gentiloni”, quello che potrebbe sopravvivere a tutto, a qualsiasi minaccia, a riportarlo nel Jurassik Pd, un mondo che probabilmente vi racconteremo ancora per molto e molto tempo.