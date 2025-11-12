Ue, nasce lo Scudo per la Democrazia: l'idea contro disinformazione e attacchi ibridi

Foto: Lapresse

Luigi Frasca 12 novembre 2025

La Commissione europea propone uno “Scudo per la democrazia” che è sotto attacco. Lo Scudo rafforzerà ulteriormente la capacità collettiva dell’Ue di contrastare la manipolazione e la disinformazione delle informazioni e aumenterà la resilienza attraverso un approccio che coinvolga l’intera società. Lo Scudo europeo per la democrazia presenterà azioni su tre pilastri principali: tutela dell’integrità dello spazio informativo; rafforzamento delle istituzioni, elezioni libere e giuste e media liberi e indipendenti; e rafforzamento della resilienza sociale e del coinvolgimento dei cittadini.

“La democrazia è il fondamento della nostra libertà, prosperità e sicurezza. Lo Scudo democratico europeo rafforzerà gli elementi fondamentali che consentono ai cittadini di vivere quotidianamente i nostri valori democratici condivisi: libertà di parola, media indipendenti, istituzioni resilienti e una società civile dinamica. Questa è la forza dell’Europa e dobbiamo accrescere la nostra capacità collettiva di proteggerla in ogni momento”, spiega la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Stiamo vivendo cambiamenti geopolitici e trasformazioni tecnologiche molto rapidi, e possiamo vedere chiaramente che la nostra democrazia è sotto pressione e sotto attacco”, ha confermato la vicepresidente della Commissione, Henna Virkkunen. “Presto saranno passati quattro anni da quando la Russia ha lanciato la sua guerra di aggressione su vasta scala contro l’Ucraina, e ancora più tempo da quando è iniziata, prendendo di mira l’Unione europea attraverso attacchi ibridi, manipolazione delle informazioni e interferenze. Per affrontare queste minacce, dobbiamo reagire. Dobbiamo rafforzare la nostra fiducia nella democrazia e le nostre azioni per proteggerla. Al centro dello Scudo della democrazia c’è il rafforzamento della fiducia pubblica nella democrazia e nelle istituzioni democratiche”, ha aggiunto.