Un altro Kennedy entra in politica: il nipoti di Jfk si candida al Congresso

Foto: X Schlossberg

Andrea Riccardi 12 novembre 2025 a

Un altro Kennedy entra in politica. Jack Schlossberg, figlio di Caroline Kennedy e nipote di John F. Kennedy, ha annunciato che si candiderà per il seggio al Congresso lasciato vacante dal deputato Jerrold Nadler, portando avanti la tradizione politica della famiglia. In contrasto con il cugino Robert F. Kennedy Jr., Schlossberg, 32 anni, noto come commentatore politico e polemista sui social, ha annunciato la candidatura alle affollate primarie democratiche in un influente distretto di New York con un'e-mail ai propri sostenitori. In un'intervista ha affermato che il Partito Democratico ha bisogno di più voci per contrastare gli abusi di potere da parte del presidente Trump e dei suoi alleati e che una maggioranza dem alla Camera è l'unico modo per ripristinare le norme democratiche. "Non c'è nulla che il nostro partito non possa fare per affrontare il costo della vita, la corruzione e la crisi costituzionale in cui ci troviamo", ha sottolineato. "Ma senza il controllo del Congresso, non c'è quasi nulla che possiamo fare".

È stato particolarmente critico nei confronti del cugino Robert, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha voluto alla guida del Dipartimento alla Salute. "Quando Nadler, simbolo della vecchia guardia democratica, ha annunciato a settembre che non si sarebbe ricandidato nel dodicesimo distretto congressuale di New York dopo oltre trent'anni di mandato, lo ha fatto per avallare le diffuse richieste di accogliere volti più volti nuovi e giovani", riporta il quotidiano The New York Times. Schlossberg, relativamente nuovo in politica, sta iniziando la campagna elettorale nel contesto della rapida ascesa di Zohran Mamdani, il trentaquattrenne socialista e musulmano diventato sindaco di New York capitalizzando il sostegno di un'ampia coalizione che spazia tra età, etnie e quartieri. Sebbene entrambi siano giovani millennial, Schlossberg non ha la stessa immagine da outsider di Mamdani, cresciuto nei Socialisti Democratici d'America e vissuto in Uganda e Sudafrica.

La madre di Schlossberg, Caroline Kennedy, è stata ambasciatrice in Australia sotto il presidente Joe Biden e sia lei che Schlossberg hanno parlato alla Convention Nazionale Democratica nell'estate del 2024. Fanno quindi parte di quell'establishment dem che Mamdani combatte. Ma Schlossberg condivide una caratteristica particolare con il primo cittadinodella Gande Mela: la competenza sui social network. Ha più di 830 mila follower su TikTok, dove ha attaccato i Repubblicani per lo shutdown che ha bloccato il pagamento degli stipendi ai dipendenti federali. Su X ha circa 172 mila follower e ha condiviso le sue riflessioni sulla riorganizzazione dei distretti elettorali.