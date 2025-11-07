Il Financial Times promuove il governo Meloni: "È una storia di successo"
Giulia Sorrentino
Mentre l'opposizione critica la manovra di bilancio del governo Meloni in modo strumentale, ecco che invece dall'estero arrivano apprezzamenti per la nostra politica economica. "L'Europa dovrebbe imparare dall'Italia", è questo il titolo del commento comparato sulle colonne del Financial Times, in cui si legge che "l'Italia, spesso liquidata in passato come l'anello debole dell'Europa, è diventata una storia di successo. E questo è chiaramente dimostrato dal verdetto degli investitori".