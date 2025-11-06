Supermedia sondaggi, doccia gelata per il Pd: quasi un punto di calo. Sorride Calenda

Foto: Lapresse

Luigi Frasca 06 novembre 2025

a

a

La Supermedia di oggi è una delle più 'robuste' viste da un po' di tempo a questa parte, grazie al gran numero di rilevazioni pubblicate nelle ultime due settimane, più di 10, da parte di ben 9 istituti diversi. La sostanza dei rapporti di forza non cambia molto, ma alcune tendenze sì: Fratelli d'Italia perde quasi mezzo punto e torna, sia pure di poco, sotto il 30%, ma chi cala maggiormente è il Pd (-0,7%). Azione risale al 3,5%, staccando nuovamente Italia Viva (2,4%). Questa, nel dettaglio, la Supermedia:

Liste:

FDI 29,9 (-0,4)

PD 21,5 (-0,7)

M5S 12,6 (+0,1)

Forza Italia 9,1 (+0,2)

Lega 8,2 (-0,3)

Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1)

Azione 3,5 (+0,5)

Italia Viva 2,4 (-0,1)

+Europa 1,7 (=)

Noi Moderati 1,1 (+0,2) *non rilevato da Tecné

Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022:

Centrodestra 48,3 (-0,4)

Centrosinistra 29,5 (-0,8)

M5S 12,6 (+0,1)

Terzo Polo 5,9 (+0,4)

Altri 3,7 (+0,7)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al dato di due settimane fa (23 ottobre 2025)

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 23 ottobre al 5 novembre, è stata effettuata il giorno 6 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 31 ottobre), Eumetra (30 ottobre), Ipsos (1 novembre), Noto (5 novembre), Only Numbers (28 ottobre), Piepoli (30 ottobre), SWG (27 ottobre e 3 novembre), Tecne' (24 e 31 ottobre) e Youtrend (3 novembre).