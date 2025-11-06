Duello tra Bonelli e Calenda. "Stai sempre in tv". "Manderei anche te ma non c'è verso che voi di sinistra diciate una una cosa a favore degli operai"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 06 novembre 2025 a

a

a

Duello a distanza tra il leader di Azione Carlo Calenda e il capo di Europa Verde Angelo Bonelli. Attraverso il social network X l'ex ministro dello Sviluppo economico si menta della libertà di stampa. "Riassumendo - scrive - su Repubblica e La Stampa non fanno piu interviste perché ci siamo occupati di Stellantis; da Corrado Formigli non mi invitano perché ho contestato Sachs e la conduzione pro Sachs; di Enel e Terna sui giornali non si può parlare perché altrimenti minacciano di togliere la pubblicità". "C’è un problema di libertà di stampa o di stampa libera?", si chiede Calenda. E Angelo Bonelli, ironico, risponde, sempre via social: "Si lamenta! Lui che sta sempre in TV, mattina, pomeriggio e sera"

"Angelo, ti voglio bene anche io", riprende Calenda. "Però si parlava di conflitti di interesse. Cosa che non ti riguarda perché su Elkann non c’è verso che voi di sinistra diciate una cosa a favore degli operai. Su Enel e Terna non ne parliamo proprio. Gioite ad ogni connessione inutile e aumento degli oneri in bolletta. Su Putin siete appena un metro dietro i 5S. Io ti manderei in tv h24, sei il perfetto spot contro l’ambientalismo ideologico. Purtroppo invitano quello più sveglio della coppia (Fratoianni)".