Coldiretti all'attacco di Lagarde: “Senza vergogna, ora abbassi i tassi”

«Senza vergogna». Così la Coldiretti ha commentato in una nota le dichiarazioni odierne della presidente della Bce Christine Lagarde sull’aumento dei prezzi alimentari dette durante una visita al mercato di Sant’Ambrogio di Firenze, dove si trovava in vista della riunione del consiglio direttivo della Banca centrale europea. «La Presidente Christine Lagarde dovrebbe pensare ad abbassare il costo del denaro per le famiglie, i cittadini e le imprese - prosegue la Coldiretti - e per aumentare la competitività del sistema. Anche perché rientra nella sua responsabilità di Presidente della Banca centrale europea, contenere i tassi e fermare gli intenti speculativi di alcuni stati membri della Ue».

E poi aggiunge: «Abbiamo affrontato gli ultimi anni con esplosione dei costi, a partire proprio da energia e credito. Dietro a prezzi più alti del cibo non ci sono agricoltori ricchi. Tanto più considerando che i prezzi all’origine per molti settori dal riso al grano sono in caduta libera. Ci sono aziende che garantiscono la salute dei cittadini e la sicurezza alimentare dell'Europa». E questo ruolo, conclude Coldiretti, «va riconosciuto. Aspettiamo quindi che la presidente Lagarde abbia un moto di coscienza e si impegni davvero per il futuro dell'Europa, che purtroppo dipende molto dalle sue decisioni non sempre comprensibili».