Governo, la rivendicazione di Arianna Meloni: “Abbiamo fatto ripartire l'economia dell'Italia”

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia e sorella della premier Giorgia, ha rilasciato un’intervista a Il Foglio in cui rivendica i risultati del governo di centrodestra: “Uno dei successi più importanti è aver fatto ripartire l'Italia che era piegata dall'assistenzialismo. Abbiamo rimesso i conti in ordine, l'economia è ripartita, l'occupazione è a livelli record, compresa quella femminile. E la presidente della Bce, Christine Lagarde, ci indica come modello”.

Si passa poi alla politica estera: “Sia sull'Ucraina sia su Gaza noi abbiamo sempre mantenuto la stessa posizione. Abbiamo chiaro chi è l'aggredito e chi l'aggressore, e siamo la nazione che ha contribuito maggiormente a inviare aiuti umanitari nella Striscia. In Parlamento invece assistiamo a un paradosso. Quale? Quello per cui - spiega ancora Meloni - la sinistra è diventata più fondamentalista di Hamas, perché mentre i principali interlocutori in Medio Oriente firmavano l'accordo di pace, in Aula l'opposizione si rifiutava di votare la mozione. Paradossale”.

Quanto al referendum sulla giustizia per Arianna Meloni è convinta che “non sarà un test su Giorgia”. “La riforma della giustizia è un'occasione storica per liberare la magistratura dalla politica e i magistrati dalle correnti politicizzate. Esponenti dell'opposizione sono d'accordo, seppure non hanno il coraggio di ammetterlo pubblicamente. Così come è d'accordo buona parte dell’Anm”, la conclusione di Meloni.