Otto e mezzo, Prodi smonta il teorema di Schlein e gela Gruber: "Meloni? Nessun rischio per la democrazia"

Foto: La7
“La libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo”. Parole e musica di Elly Schlein dal palco del Psoe ad Amsterdam, andato in scena nei giorni scorsi. Oltre alla risposta piccata di Giorgia Meloni, che ha parlato di delirio e vergogna per la leader del Partito democratico, anche Romano Prodi, ex premier e numero uno della sinistra, ha smentito il teorema di Schlein. Prodi è infatti intervenuto ad Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber: “Il problema è se la destra vuole perdere al voto, può perdere voti, è solo se c’è veramente un’alternativa di governo con un programma di governo, con degli obiettivi precisi. Questo è il motivo per cui la destra…”. “Ecco, ma c’è questa alternativa di governo?”, lo incalza Gruber, con l’ex presidente del Consiglio che risponde così: “Eh, per ora io vedo che è una scarsa alternativa e quindi questo è l’aspetto per cui la destra guadagna voti, cioè la gente dice ‘Ma, io voglio l’alternativa concreta’”.

 

 

Si inserisce nel dibattito Lina Palmerini: “Ma secondo lei a chi si devono rivolgere in particolare? A quelli che pagano le tasse, al ceto medio, cioè qual è il pezzo di Italia che vi siete dimenticati? L’anno prossimo sono 20 anni che il centrosinistra non vince un’elezione e va al governo dopo aver vinto un’elezione. Secondo lei chi vi siete lasciati indietro? A chi avete voltato le spalle?”. “Secondo me all’Italia”, la secca replica di Prodi. Palmerini prosegue con le domande: “Ma allora l’allarme democratico non c’entra nulla, cioè dire che con Meloni c’è un rischio per la democrazia. Il rischio per la democrazia c’è se non c’è un’alternativa di governo?”. Prodi è certo: “Io le dico che non esiste un problema di alternativa democratica in questo momento”.

 

 

Gruber, nonostante la risposta già ben chiara, insiste: “Però, però le devo chiedere, c’è o non c’è un rischio democratico in Italia con questa destra, destra al potere?”. “Quello che le ho detto è che c’è un senso del potere molto forte. Questo non vuol dire che sia a rischio la democrazia”, la sentenza di Prodi che ancora una volta non perde occasione per sbugiardare Schlein.

 

