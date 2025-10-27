La Pennicanza, pure Fiorello fulmina Conte. "Unico candidato del M5S? C'erano pure...", la stoccata

Foto: Ansa

Pina Sereni 27 ottobre 2025

a

a

''Putin ha lanciato un super missile, capace di fare il giro del mondo. Praticamente lo lanci a Mosca e ti torna a Mosca: Putin, ma allora sei un cretino! A Napoli protestano: 'Non è vero che Putin è stato il primo! Noi un missile così l'avevamo già lanciato a Capodanno". E' la battuta con cui Fiorello, durante 'La Pennicanza' in onda su Rai Radio2 alle 13,45, ha ironizzato sulle ultime notizie di cronaca internazionale. Iniziando la seconda settimana del suo programma radiofonico, lo showmen si è anche soffermato sull'attualità politica: "Elezioni M5S, Giuseppe Conte confermato… era l'unico candidato! Anzi, no: c'erano anche altri nomi: Voldemort, Gandalf e Legolas''. Su quest'ultimo, Fiorello ricorda: ''Lo interpretava Orlando Bloom, ex di Katy Perry, che ieri è stata vista ad un concerto con… il ministro Trudeau, non quello dei peluche! È come vedere Elodie mano nella mano con Monti a un concerto di Lazza!''.

Non manca la cronaca sportiva e il solito, surreale, 'collegamento telefonico' con la famiglia Sinner. Risponde sempre Mark, fratello di Jannik, mentre in sottofondo si festeggia per la vittoria di ieri a Vienna: ''I commenti di Bruno Vespa? Jannik perdona, io no - le parole di 'Mark' -. Sto andando a Roma, andrò in via Teulada, in ascensore, e scriverò un insulto che Vespa non può digerire… 'Vespa compagno'!''. In chiusura, torna il gioco 'Mi fido del pacco': ''È la versione radiofonica di Affari Tuoi, più semplice - spiega Fiorello -. Mandiamo tre pacchi a un radioascoltatore onesto, abbonato Rai, e in uno ci sono 300mila euro. E se li aprono prima? No, noi ci fidiamo del pacco… e dei nostri ascoltatori!''.

A proposito di palinsesti Rai, lo showman chiude la puntata facendo qualche 'spoiler' sulla programmazione: ''A gennaio torna "Ok, il prezzo giusto". Seguiranno "Non è mai troppo tardi", poi a febbraio i programmi dell'access… udite udite: andranno in onda "A come Agricoltura" e "Nord chiama Sud"!''.