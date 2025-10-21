Francia, Nicolas Sarzozy va in carcere. Carla Bruni lo accompagna

Foto: LaPresse

21 ottobre 2025 a

a

a

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è entrato nel carcere di La Santé, a Parigi, dove dovrà scontare 5 anni di detenzione. Sulla strada che l'ha portato nel penitenziario, Sarkozy ha condiviso un tweet nel quale si è dichiarato ''innocente'', parlando di uno ''scandalo giudiziario'' che lo ha coinvolto e dicendo di ''non avere dubbi. La verità trionferà''. E' la prima volta che in Francia un ex presidente viene detenuto, ma nel suo tweet Sarkozy ha voluto sottolineare che "non è un ex presidente della Repubblica a essere incarcerato ma un uomo innocente". Parlando di "un percorso di sofferenza" che sta subendo "da più di 10 anni", Sarkozy ha scritto su 'X' che l'inchiesta sul finanziamento alla sua campagna presidenziale è stata "avviata sulla base di un documento la cui falsità è stata ora accertata". Sarkozy ha aggiunto di affrontare questa prova "con la forza incrollabile" che gli è propria e ha detto di "provare un profondo dolore per la Francia, che si ritrova umiliata dall'espressione di una vendetta che ha portato l'odio a un livello senza precedenti".

Martedì Sarkozy in cella con "Il Conte di Montecristo": La mia vita è un romanzo"

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy aveva lasciato la sua casa di Parigi mano nella mano con la moglie Carla Bruni e ha salutato i suoi cari e i suoi sostenitori prima di salire in macchina e dirigersi al carcere di La Santé. ''Nicolas siamo con te'', hanno scandito i suoi sostenitori, circa un centinaio, applaudendo l'ex presidente. Carla Bruni e i figli di Sarkozy sono poi rientrati in casa mentre l'ex presidente si è diretto verso il carcere dove dovrà scontare 5 anni di pena.