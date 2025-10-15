Manovra, Tajani: "Giorgetti assicura niente tasse su extraprofitti"

Foto: LaPresse

15 ottobre 2025

"Noi siamo contrari" alle tasse sugli extraprofitti delle banche. "Il ministro Giorgetti ci ha assicurato che non ci saranno, per noi è inaccettabile ma questo lo sanno. Mi auguro che si arrivi presto a un accordo. Le banche possono dare un contributo bisogna però che non sia imposto ma concordato". Lo ha detto Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier, lasciando la Camera dopo l'informativa sul Medio Oriente.