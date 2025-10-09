Tajani su Gaza: "L'Italia si candida a ricostruire la Striscia dopo la guerra"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 09 ottobre 2025 a

a

a

Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, sarà oggi a Parigi per partecipare a una riunione sull'attuazione del piano di pace per Gaza presentato dal presidente dagli Stati Uniti Donald Trump. Al vertice, convocato d'urgenza, parteciperanno anche i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, il Quintetto Arabo (Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar), oltre ai rappresentanti di Indonesia, Turchia, Spagna, Canada e Unione Europea.

In linea con i risultati conseguiti a New York nell'ambito della Conferenza sulla soluzione dei due Stati, l'incontro ha l'obiettivo di concordare azioni congiunte per fornire un contributo concreto al piano di pace consolidando il sostegno agli sforzi di mediazione guidati da Usa, Qatar ed Egitto dopo l'importante risultato ottenuto ieri che ha visto Israele e Hamas sottoscrivere la prima fase del piano. "La riunione - informa la Farnesina - costituirà l'occasione per ribadire l'impegno italiano per l'attuazione del piano di pace verso un orizzonte politico credibile per la fine della guerra a Gaza, attraverso una cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi e una piena assistenza umanitaria nella Striscia". "L'Italia - spiega il ministro degli Esteri Tajani - si candida a contribuire ai futuri assetti di governance e sicurezza di Gaza, lavorando per il processo di disarmo di Hamas e partecipando alla stabilizzazione e alla ricostruzione della Striscia di Gaza. Il nostro obiettivo è sostenere la soluzione dei due Stati, gettando le basi per la creazione di un futuro Stato palestinese che coesista in pace e sicurezza con Israele".

Fra i punti in agenda dell'incontro vi sono un aggiornamento sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi dopo l'accordo raggiunto a Sharm el-Sheikhce i tempi e le modalità con cui realizzare le successive fasi del piano di pace presentato da Trump.