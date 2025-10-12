Regionali Toscana, crolla l'affluenza: alle 12 è al di sotto del 10 per cento

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 12 ottobre 2025

Si attesta al 9,95% l'affluenza al voto alle ore 12 per le elezioni regionali in Toscana, con 3.898 sezioni scrutinate su 3.922. Il dato - riportato dal sito Eligendo del ministero dell'Interno - è in calo rispetto alle elezioni regionali del 2020 quando, alla stessa ora, si era registrata un'affluenza del 14,67%.

Il dato più elevato si registra nella provincia di Firenze (11,47 per cento); il più basso a Massa Carrara (7,89 per cento). Seguono: Pistoia al 10,74; Prato al 10,65; Pisa al 10,06; Grosseto al 10,01; Livorno al 9,62; Siena al 9,36; Arezzo 8,75; Lucca 8,09. I prossimi dati sull'affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23. Le urne saranno aperte anche domani dalle 7 alle 15.

Intanto i tre candidati hanno votato nei loro seggi. Il presidente uscente, Eugenio Giani, a caccia del secondo mandato alla guida del campo largo di centrosinistra, ha votato questa mattina alle ore 10 a Sesto Fiorentino, presso la scuola elementare San Lorenzo in via Scardassieri, 47. Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, candidato della coalizione di centrodestra alla guida della Regione Toscana, ha votato questa mattina alle ore 11.40 nel seggio elettorale della sua città allestito presso la scuola elementare "Roccon Rosso" in via del Roccon Rosso, 38. Sui social Tomasi ha postato la sua foto al seggio accompagnata dalla scritta: "Buona domenica e buon voto a tutti! Io ho votato. E voi? Si può votare oggi fino alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 fino alle 15". Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa alla presidenza, ha votato poco dopo le 9.30 a Firenze, al seggio della scuola elementare 'Torrigiani - Ferrucci' in via della Chiesa, nel quartiere Oltrarno.