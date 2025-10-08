La proposta di FdI contro il separatismo islamico: "No al velo integrale"

Foto: LaPresse

Giulia Sorrentino 08 ottobre 2025 a

a

a

Arriva la stretta di FdI sull'Islam. Il partito, infatti, ha presentato alla Camera con la deputata Sara Kelany una proposta di legge, sottoscritta anche dal capogruppo Galeazzo Bignami e dal deputato Francesco Filini, alla presenza del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro., contro il 'separatismo islamico', "ossia la creazione di quelle 'contro-società' in cui non si applicano le norme dell'ordinamento, ma viene applicata sostanzialmente la legge della Shari'a: abbiamo assistito a numerosi fenomeni di questo tipo anche in Italia, ed è in queste contro-società che prolifera il fondamentalismo islamico".

L'inchiesta de Il Tempo in Senato, l'appello di FdI alla sinistra: "Chiarite i legami con Hamas"

È una proposta che si occuperà di regolamentare i finanziamenti alle moschee, di vietare l'uso del velo integrale e, come sottolinea Sara Kelany, responsabile immigrazione Fdi "insiste sulla normativa contro i matrimoni forzati: in Italia si applicano le nostre leggi che si fondano su un preciso impianto valoriale".