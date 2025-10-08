Piantedosi smaschera i ProPal: "Disordini non hanno nulla a che fare col popolo palestinese"

Foto: Ansa

"È parso evidente come i disordini dei giorni scorsi avessero ben poco a che fare con le sorti del popolo palestinese. Questo Governo, anche grazie ai più recenti strumenti normativi introdotti, continuerà a garantire l'incolumità dei cittadini e la piena libertà di riunirsi e manifestare pacificamente le proprie idee, senza rinunciare a valutare ogni altra misura in grado di migliorare ulteriormente la cornice di sicurezza in occasione delle manifestazioni di piazza, tra cui quella citata dagli onorevoli interroganti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi durante il question time alla Camera.

"Aspettano il pretesto". Antagonisti, Piantedosi sul rischio 7 ottobre

'Permettetemi di esprimere il pieno apprezzamento, mio e del Governo, per il prezioso e insostituibile lavoro svolto dalle nostre forze di Polizia con un rilevante sforzo organizzativo, con migliaia di operatori di polizia dedicati alle esigenze di ordine pubblico. In quei contesti, l'obiettivo prioritario è l'azione di contenimento, finora svolta in maniera encomiabile ed essenziale per limitare gli atti di violenza su persone o cose, alla quale fa sempre seguito un'approfondita attività di indagine delle Digos per denunciare all'autorità giudiziaria gli autori di reati, anche grazie all'ampio materiale video-fotografico utile per identificare i soggetti coinvolti negli episodi di violenza''.