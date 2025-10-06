Cinque minuti, Piantedosi sul rischio 7 ottobre: "Gli antagonisti aspettano solo un pretesto"

Foto: LaPresse

06 ottobre 2025

"Siamo sempre molto cauti nel vietare manifestazioni per motivi di carattere ideologico però inneggiare al 7 ottobre significa fare apologia di un atto terroristico". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando a "Cinque minuti". "Non solo, ma si è visto anche proprio nell'ultima manifestazione che quel tema richiama anche i violenti che poi pongono in essere quelle devastazioni e quelle azioni violente. Ecco perché abbiamo in qualche modo vietato. Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre, adesso non ci sono segnali specifici di allarme, però l'attenzione è molto alta", aggiunge.

Vietata la manifestazione pro-Hamas a Bologna: nessuna marcia a favore del 7 ottobre 2023

"Non bisogna mai sottovalutare, come la storia ci insegna, che quando ci sono gruppi così estesi di antagonisti - si chiamano così apposta per dire che sono contro tutto, la Tav, il Ponte sullo Stretto e adesso la causa dei palestinesi e quindi il conflitto israelo-palestinese - c'è una stratificazione in questi gruppi di atteggiamenti che vogliono il pretesto per innalzare il livello dello scontro". Quindi il rischio" che l'antagonismo faccia un salto di qualità "c'è sicuramente. Ecco perché bisogna che tutte le istituzioni democratiche siano concordi nel non innescare la miccia". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando a 'Cinque minuti'.