ProPal? No, anti-Meloni: "Complici del genocidio". E i romani restano ancora a piedi

Foto: Ansa
Luigi Frasca
"Giorgia Meloni devi andartene". "Free, Free, Palestine". Con questi slogan i manifestanti ProPal si sono radunati al Colosseo a Roma, in un corteo indetto per manifestare il proprio dissenso contro l'abbordaggio della Flotilla e del Governo Meloni, accusato dagli organizzatori e da numerosi partecipanti di non aver tutelato adeguatamente la Flotilla e i tanti italiani presenti a bordo. La manifestazione è diretta a Piramide, nel piazzale della stazione Ostiense. Nel corteo sono confluiti i collettivi dell'Università La Sapienza di Roma.

 

Tra i manifestanti si alzano cori contro il governo e si vedono anche alcuni cartelli che raffigurano la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro dei Trasporti,Matteo Salvini, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Sotto ogni cartello si legge "Complice del genocidio". 

 

Manifestazione che ancora una volta provoca la chiusura, per motivi di sicurezza, della fermata della Metropolitana della Linea A di Termini e quella della linea B di Ostiense. La chiusura si è resa necessaria per motivi di ordine pubblico. 

