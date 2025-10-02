Sciopero generale per Flotilla, il garante affonda la protesta ProPal: "Illegittimo"

Foto: Ansa

È "illegittimo" lo sciopero generale proclamato per domani. Lo dice la Commissione di garanzia sugli scioperi, spiegando che la protesta è stata indetta in violazione dell'obbligo legale di preavviso. Il Garante inoltre "ha ritenuto inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all'art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori'". L'Autorità di garanzia ha quindi inviato un'indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che "il mancato adeguamento comporta, tra l'altro, l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento".

"Nessuno nel mondo occidentale ha fatto quello che ha fatto l'Italia. Solo in Italia c'è l'opposizione che polemizza con noi al punto di fare uno sciopero generale come se noi non fossimo in prima linea per la pace", dichiara il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, a Napoli a margine di 'Panorama on the road', rifereendosi allo sciopero per Gaza e la Sumud Flotilla indetto per domani. "Io credo che non bisognerebbe strumentalizzare queste tragedie per motivi di politica interna, il mondo in questo momento ha bisogno di equilibrio e anche di unita'", conclude.