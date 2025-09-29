Il patto di Elly per blindare Fico, De Luca è il nuovo segretario del Pd campano

Foto: Ansa

Edoardo Sirignano 29 settembre 2025 a

a

a

Arriva la svolta dopo tre anni di commissariamento. Piero De Luca è il nuovo segretario del Partito Democratico in Campania. Terminata la fase congressuale, svoltasi tra il 25 e il 28 settembre. Entro la prossime 24 ore è attesa la proclamazione del deputato salernitano, unico contendente nella corsa. Quest'ultimo si presenterà insieme alla nuova assemblea, composta da ben 140 membri. Il compito della nuova squadra, infatti, sarà allestire, nel più breve tempo possibile, listone dem, capace di primeggiare sulle altre compagini e di consentire la vittoria del campo largo.

La vittoria del rampollo di casa De Luca, infatti, arriva in seguito a un accordo nazionale, sottoscritto a Roma, in cui il governatore uscente avrebbe fatto un passo indietro per il pentastellato Roberto Fico in cambio appunto della guida della forza madre del progressismo nella sua regione e di alcuni assessorati di peso nel prossimo esecutivo. Detto ciò, non basterà un'elezione quasi scontata a far dormire sogni tranquilli al grillino che vuole succedergli. Con lo "sceriffo" tutto è possibile fino agli ultimissimi giorni prima delle urne.