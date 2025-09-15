La verità di Guido Crosetto: "Non siamo pronti a nessun attacco"

Gianni Di Capua 15 settembre 2025 a

"Non siamo pronti né a un attacco russo né a un attacco di un'altra nazione. Lo dico da più tempo. La gente non vuole sentire parlare di necessità di difesa ma io penso che il mio compito sia quello di mettere questo Paese nelle condizioni di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci. Non dico Putin, dico chiunque. Adesso non lo siamo perché non abbiamo più investito in difesa negli ultimi 20 anni. Quindi 20 anni non si recuperano in un anno, in due anni, tanto più con i ritmi di produzione che ci sono adesso". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti a margine della presentazione a Roma del bilancio del tour mondiale del Vespucci.

Poi il ministro della Difesa ha affrontato il tema dei finanziamenti italiani alla Nato. "Siamo presenti già adesso come "sentinella" del fianco est dell'Alleanza, quindi siamo tra i primi contributori in assoluto della Nato sul fianco est. Noi abbiamo anche il fianco sud, e quindi il contributo dato finora è abbastanza. Se poi dovremo incrementarlo e ci verrà formalmente chiesto, perché io fino a oggi ho visto solo una dichiarazione di Rutte ma non una formale richiesta all'Italia, decideremo. Per ora mi pare sufficiente il contribuito che diamo". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti a margine della presentazione a Roma del bilancio del tour mondiale del Vespucci.