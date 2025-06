Crisi Medioriente, la strada di Crosetto: "Teheran rinunci al nucleare"

16 giugno 2025 a

a

a

Il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia un nuovo monito sul rischio di escalation in Medio Oriente. "Ci auguriamo che si possa trovare un modo per far cessare questa guerra che è il conflitto che più mi preoccupa per le possibili evoluzioni negative per una zona molto più ampia rispetto a quella in cui si svolge adesso", ha dichiarato parlando con i cronisti alla Camera, riferendosi esplicitamente al confronto in corso tra Israele e Iran. Secondo il ministro, la soluzione passa attraverso la diplomazia, ma soprattutto attraverso una scelta netta da parte di Teheran: "L'unico modo è la rinuncia da parte dell'Iran del tentativo di ottenere l'ordigno nucleare. I colloqui erano già iniziati, devono riaprirsi quei colloqui e devono proseguire. Auspichiamo per questo l'intervento di ogni nazione, io non ho pregiudizi verso nessuno, che possa portare a riaprire il tavolo sulle discussioni sul nucleare". Alla domanda se anche Putin possa avere un ruolo come mediatore, Crosetto ha risposto: "Io penso che il primo mediatore siano in questo momento gli Stati Uniti e Trump, ma penso che la Cina abbia tutto l'interesse che non deflagri il conflitto. Qualunque attore, quando dico qualunque attore dico qualunque attore, non mi faccia specificare chi. Non mi interessa il colore".

Il titolare della Difesa ha poi rassicurato sulla sicurezza delle basi italiane nell'area, pur riconoscendo un aumento dell'allerta: "Il capo di Stato maggiore della Difesa ha dato le indicazioni che si danno quando peggiorano le condizioni di sicurezza a livello internazionale. Quindi non dovrebbero esserci problemi specifici per le nostre basi, c'è un livello di attenzione che è aumentato, come in tutte le volte in cui purtroppo ci sono avvenimenti di questo tipo e peggiorano le condizioni di sicurezza". Le dichiarazioni arrivano a margine della presentazione del Rapporto sulla strategia di sicurezza nazionale a Montecitorio, occasione in cui Crosetto ha ribadito come la sicurezza sia "il fondamento presupposto di ogni libertà, della prosperità e della coesione sociale".