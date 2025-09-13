Il video di Di Battista e l'attacco "ai giornali che mentono"
Nella notte del 12 settembre un ordigno è esploso davanti all’ingresso del centro sociale La Strada, in via degli Armatori, nel quartiere Garbatella. L’esplosione, che non è riuscita a danneggiare l’interno del locale, è stata accompagnata da uno striscione con la scritta «Di Battista puttana di Hamas». Un episodio che l'ex grillino ha commentato in un video dicendo che «pensate se fosse successo il contrario, se una persona che sostiene apertamente Israele, dunque il terrorismo di Stato israeliano, avesse ricevuto un trattamento che abbiamo ricevuto alle volte noi o magari un ordigno fuori casa o davanti al luogo di lavoro, anche se piccolo, con uno striscione di accompagnamento con tanto di cognome. Pensate come si sarebbero comportati i giornali: attacco antisemita. Invece a parte qualche giornale che ha dato la notizia, altri giornali rispetto a quello che è avvenuto hanno preferito tacere. Forse è il silenzio della vergogna. Anche perché diversi giornali hanno scritto tanta di quella porcheria e mentono costantemente su tutto, strumentalizzano qualsiasi cosa. Poi esiste sempre qualche pazzo che crede alle balle, sempre meno, perché sempre meno solo i lettori di determinati giornali. Però qualche folle esiste e il clima è piuttosto brutto».