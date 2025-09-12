Odifreddi senza vergogna su Kirk: "Chi semina odio...". FdI: a sinistra lo pensano in molti

Filippo Impallomeni 12 settembre 2025 a

“La violenza è sempre stata usata negli Stati Uniti, fin dagli anni Sessanta. Ricordiamo per esempio Kennedy. Però sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante di MAGA sono due cose molto diverse perché Martin Luther King predicava la pace e invece MAGA e Trump...", è il commento choc di Piergiorgio Odifreddi durante un video collegamento col programma “L’aria che tira”. Una dichiarazione vergognosa, specchio delle reazioni dell’universo rosso dopo l’uccisione di Charlie Kirk. Per il matematico uccidere un repubblicano può quasi essere giustificano, la morte di uno di destra sembrerebbe valere meno. Lo stesso David Parenzo in studio ha subito preso le distanze e bacchettato Odifreddi ritenendo l’esternazione fatta “inaccettabile”. A quel punto il “professore” nel tentativo mal riuscito di giustificare quanto dichiarato ha aggiunto: "Chi semina vento raccoglie tempesta”.

L’odio degli antagonisti non frena nemmeno di fronte al sangue che scorre. C’è un leone a terra e il pubblico applaude la pecora infame che ora pascola per fuggire alla taglia da 100mila dollari che pende sulla sua testa. “Uno in meno”, è il commento più gettonato dagli odiatori della sinistra radicale che banchettano sull’omicidio di un ragazzo di soli trentuno anni. Kirk è morto per un’idea, la stessa per la quale si batteva durante gli eventi organizzati nei vari Campus universitari. Proprio durante un dibattito alla Utah Valley University è stato raggiunto da un proiettile al collo, un solo colpo ma fatale. Confrontandosi con le migliaia di giovani presenti sulle varie tematiche di attualità al momento dello sparo stava parlando del bisogno di bloccare il clima di violenza.

Contro l’odio promosso da una parte politica ben definita si è allora scagliata Donatella Campione, senatrice di Fratelli d'Italia e componente della commissione contro la violenza sulle donne: «Quindi, seguendo l'equazione formulata dal matematico Odifreddi, andrebbero giustificati gli omicidi di tutti coloro che non hanno usato un linguaggio pacifico, a cominciare da Malcom X? Un modo di ragionare che, purtroppo, a sinistra è molto in voga in queste ore, come conferma l'atroce post social di Potere al Popolo. Noi di Fratelli d'Italia siamo fieri di essere dall'altra parte, dalla parte della civiltà e del rispetto delle idee altrui. Siamo dalla parte di chi usa la forza delle idee e dei valori, non abbiamo paura del confronto anche con idee che non ci piacciono. La violenza non può mai essere giustificata".