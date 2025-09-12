Charlie Kirk, preso l'attentatore. Trump: spero nella pena di morte

Redazione 12 settembre 2025 a

"Con un alto grado di certezza penso che lo abbiamo in custodia": è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in diretta, intervistato nel salotto di Fox News a dare l'annuncio: il sospettato omicida di Charlie Kirk è nelle mani della giustizia americana. Trump non ha offerto però ulteriori informazioni. Nell'intervista, Trump ha aggiunto che il presunto killer è stato convinto a consegnarsi alle autorità dal padre, un uomo di fede.

Nel corso di un'intervista a Fox News il presidente americano, Donald Trump, ha affermato di sperare nella pena capitale per l'assassino di Charlie Kirk. "Immagino che verrà dichiarato colpevole - e spero che venga condannato a morte", ha detto aggiungendo che Charlie Kirk "non meritava questo". "Nello Utah c'è la pena di morte, e lì c'è un ottimo governatore", ha dichiarato ancora il presidente americano. Il presunto killer si chiamerebbe Tyler Robison, ha 22 anni ed è dello Utah.

16:15 - Sui proiettili del fucile di Tyler Robinson, il 22enne arrestato con l'accusa di aver ucciso Charlie Kirk, c'era anche una scritta "Bella ciao". Lo hanno detto gli investigatori nel corso della conferenza stampa che ha annunciato l'arrestato. La conferenza stampa è in corso.

16:00 - Tyler Robinson, 22 anni, sospettato di aver ucciso l'attivista di destra Charlie Kirk, e' stato arrestato ieri sera alle undici a St. George, Utah, vicino allo Zion National Park, quattrocento chilometri di distanza dal campus universitario dove Kirk e' stato ucciso. Lo riporta il New York Times.