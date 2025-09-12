Charlie Kirk, spunta un video del sospettato: la corsa sul tetto e la fuga verso il bosco

Foto: LaPresse

Prosegue la caccia all’uomo dopo l’omicidio politico dell’attivista conservatore Charlie Kirk durante un evento alla Utah Valley University. L’FBI ha promesso che le indagini verranno portate a compimento il prima possibile e ha assicurato di essere sulle tracce del killer. Intanto il Dipartimento della pubblica sicurezza (Dps) dello Utah ha diffuso in rete un nuovo video che inchioda il sospettato dell’attentato. Dalle immagini si nota un uomo, non ancora identificato, correre sul tetto di un edificio posto di fronte a dove era allestito il palco sul quale Kirk stava tenendo un dibattito con gli studenti come solito fare. Il proiettile che ha raggiunto il giovane sostenitore Maga sarebbe dunque sicuramente partito da circa 180 metri di distanza, come già ipotizzato a seguito della condivisione di un video amatoriale in cui spuntava una sagoma sospetta proprio sullo stesso tetto.

Nel filmato della Dps si vede poi come il sospettato, vicino alla sinistra radicale e probabilmente un tiratore ben addestrato, si dirige verso un’area boschiva a pochi passi dal punto dello sparo per cercare di confondersi tra la folla e mettersi in fuga. Proprio qui le autorità predisposte hanno rinvenuto l’arma del delitto e diversi proiettili con scritte legate alla propaganda transgender e antifascista. A ogni modo, nel video sono ben dettagliati i primi movimenti dell'uomo e la Dps ha chiarito come nel darsi alla fuga abbia lasciato impronte e possibili tracce di Dna ora sono sotto la lente d’ingrandimento delle autorità.

Il sospettato, di cui è stata diffusa la foto per agevolare le ricerche, indossa una maglietta a maniche lunghe con l'immagine della bandiera Usa su cui vola l’aquila, un cappellino scuro da baseball, occhiali da sole scuri, jeans e scarpe da ginnastica. Adesso sulla sua testa pende una taglia da 100 mila dollari. Il presidente Trump ha assicurato la ricompensa a chi fornirà informazioni che portino all'identificazione e all'arresto del responsabile. E ha condiviso un numero di telefono, per chiunque avesse informazioni a riguardo, da contattare. L’inquilino alla Casa Bianca ha intanto annunciato che assegnerà a Kirk la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. Mentre una conferenza in atto è stata sospesa per nuovi sviluppi investigativi.