Giorgia Meloni, crolla l'ultimo teorema dell'opposizione: la verità sul viaggio a New York

Dov'è finita Giorgia Meloni? Il presunto mistero, divenuto ben presto un sospetto agitato dall'opposizione, ha le gambe corte e una dettagliata nota di Palazzo Chigi smonta l’ultimo teorema. "Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano 'misteri' sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all'anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre", si legge in una nota di Palazzo Chigi che riprende un'interrogazione parlamentare del senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

"Il Presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all'andata e al ritorno, perche il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private. Pertanto, il Presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito", precisa in una nota Palazzo Chigi.

Tutto nasce da una serie di articoli e dall'interrogazione dell'esponente di Iv. "La Presidente del Consiglio dei ministri" intende "chiarire le ragione per le quali non si sia recata ad alcuno degli eventi avvenuto nel fine settimana"? "Intende chiarire se abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all'estero, come hanno ventilato alcune fonti giornalistiche, a New York con un volo di stato o in Puglia?", scrive nell'interrogazione Borghi che ricorda: "Organi di stampa riportano come durante lo scorso fine settimana, la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica, salvo le congratulazione via social per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo, nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula uno a Monza ovvero la camera ardente del signor Giorgio Armani. Non si può, infatti, non esprimere - spiega Borghi - un certo stupore nell'osservare come la Presidente del Consiglio dei Ministri non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza". Interrogativi a cui risponde esaustivamente la Presidenza del Consiglio, con la premeir che annuncia le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate sul viaggio.