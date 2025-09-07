Manovra, Casasco: "Taglio Irpef 33% per ceto medio deve essere priorità"

07 settembre 2025 a

a

a

Il sondaggio "secondo il quale la priorità in vista della Legge di Bilancio per gli italiani è il taglio delle tasse al ceto medio è esattamente ciò che diciamo dallo scorso anno e ribadito spesso dal nostro segretario Tajani per la manovra economica di quest'anno come primo punto in agenda". Lo afferma ad Affaritaliani Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, commentando il sondaggio dell'istituto demoscopico Lab21, secondo il quale la maggioranza degli italiani, in vista della manovra per il 2026, preferisce il taglio delle tasse per il ceto medio a una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali.

"L'estate ormai sta terminando e bisogna passare dalle parole ai fatti. La riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro lordi l'anno deve essere la priorità del governo per la prossima Legge di Bilancio. Non siamo contrari ad altre misure, se ci saranno le risorse bene, ma il taglio delle tasse per il ceto medio è e deve essere la priorità. Una misura - conclude Casasco - che contribuirà anche, indirettamente, alla crescita economica incidendo positivamente sul mercato interno".