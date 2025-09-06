Leoncavallo, Gasparri tuona: "Inaccettabile, solidarietà alle forze dell'ordine"

06 settembre 2025 a

Le forze dell'ordine sono state "ancora una volta oggetto di attacchi intollerabili" e, proprio per questo, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri ha voluto esprimere la sua solidarietà. Quello che è successo oggi a Milano, nel corteo a sostegno del centro sociale Leoncavallo, "è un atto inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il diritto di manifestare. Questi episodi vanno condannati senza ambiguità da parte di tutti. Sorprende e preoccupa la presenza, tra i partecipanti, di esponenti del Pd ed altri della sinistra che, ancora una volta, scelgono di schierarsi dalla parte sbagliata della barricata", ha dichiarato. Il riferimento è a quanto accaduto nel capoluogo lombardo, dove un gruppo di manifestanti ha lanciato uova e petardi "contro chi ogni giorno lavora per tutelare la sicurezza dei cittadini".

"Alle donne e agli uomini in divisa, che operano con professionalità e coraggio per garantire ordine e legalità, va il mio sincero ringraziamento e il mio pieno sostegno. Mentre non possiamo che esprimere disprezzo verso tutti i teppisti che insultano Piantedosi e biasimo per tutti i corifei che difendono il teppismo, la violenza e le occupazioni del Leoncavallo. I partecipanti a manifestazioni di questo genere sono tutti, dal primo all'ultimo, persone da compatire. Alcune, invece, sarebbero da sbattere in galera", ha aggiunto Gasparri.