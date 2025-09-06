Leoncavallo, cresce la tensione a Milano: uova e petardi contro le forze dell'ordine

06 settembre 2025 a

Cresce la tensione a Milano, dove cortei di protesta per lo sgombero del centro sociale Leoncavallo stanno attraversando la città. I manifestanti, che si muovono al grido "dentro la città dei padroni, dieci cento mille occupazioni", hanno iniziato a lanciare uova e petardi contro le forze dell'ordine schierate davanti alla Prefettura. Al passaggio da piazza Tricolore, un gruppo si è scostato dal serpentone per imboccare corso Monforte e muoversi verso gli agenti. Al momento non si registrano scontri diretti, ma il rischio è che il disordine diventi struttura e che renda necessarie misure di contenimento. Sull'episodio si è già espresso il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Leggo di disordini, con lanci di petardi e di uova contro le forze dell'ordine, nel contesto del corteo a favore del Leoncavallo. Il commento più ovvio è 'nulla di nuovo sotto il sole'. Poi, invece, la razionalita' e la condanna per azioni gravi e scellerate. E, soprattutto, la solidarieta' e la vicinanza alle donne e agli uomini in divisa", ha dichiarato.