Viterbo, plauso di Piantedosi alle forze dell'ordine: "Ennesima prova di efficienza"

Arriva il plauso del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per l'azione tempestiva con cui le forze dell'ordine hanno sventato un attacco nel bel mezzo della festa di Santa Rosa, a Viterbo. "Complimenti al prefetto di Viterbo, al capo della Polizia e a quanti sono stati coinvolti nella gestione della complessa giornata di ieri a Viterbo. Grazie a tutti loro le celebrazioni di Santa Rosa si sono svolte in condizioni di piena sicurezza per i cittadini", ha detto per esordire il ministro. Il riferimento è all'operato della Digos che, a poche ore dall'inizio dell'evento, ha individuato e arrestato due uomini turchi armati che si erano nascosti in un bed and breakfast al centro della città.

Aspettavano armati l'arrivo della Macchina di Santa Rosa: arrestati due turchi

"In poche ore sono stati individuati e fermati due soggetti pericolosi ed è stato rimodulato il dispositivo di sicurezza senza che si generasse allarmismo e preoccupazione tra i partecipanti. È stata l'ennesima prova di efficienza da parte degli uomini e delle donne impegnati ogni giorno nella sicurezza dei cittadini a cui va la rinnovata riconoscenza del nostro Governo", ha aggiunto soddisfatto il titolare del Viminale. In mattinata, in merito a quanto accaduto, si sono espressi anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni.

Arrestati due turchi armati a Viterbo, Tajani: "Congratulazioni alle forze dell'ordine"

"Questo episodio spero rappresenti un monito contro quei cattivi maestri che aizzano orchestrando delle campagne d'odio con un linguaggio violento", ha dichiarato il leader di Forza Italia. Nette anche le parole della presidente del Consiglio, che, dopo essersi congratulata con le forze dell'ordine per aver gestito al meglio la situazione di emergenza, ha posto l'accento sull'unicità dell'evento. "È stato riconosciuto dall'Unesco patrimonio immateriale dell'Umanità e rappresenta una tradizione secolare profondamente sentita dai viterbesi e da tantissimi italiani", ha ricordato.