Viterbo, arrestati due turchi armati. Tajani: "Congratulazioni alle forze dell'ordine"

La notizia si è sparsa in tarda serata, quando il peggio era già stato sventato. A Viterbo, mentre fervevano i preparativi per la Festa di Santa Rosa (la manifestazione più importante dell’anno per la città e per i suoi abitanti), la Polizia ha arrestato due uomini turchi armati che si nascondevano in un bed and breakfast vicino alla Casa Museo di Santa Rosa e già noti perché parte di gruppo criminale attivo nella zona. Ad allarmare la Digos e a far pensare a un piano per un imminente attacco è stata anche la presenza alla celebrazione di due ministri, quello degli Esteri, Antonio Tajani, e quello della Cultura, Alessandro Giuli. E proprio Tajani oggi si congratula con le forze dell'ordine per il lavoro svolto.

"Anche quest’anno ho partecipato alla festa della Macchina di Santa Rosa a Viterbo", ha premesso il ministro. Poi le congratulazioni alle forze dell’ordine "per l’arresto di due cittadini turchi armati, a poche ore dall’inizio dell’evento". Degna di lode è stata la reazione del sindaco e del prefetto che, per garantire sicurezza a tutti i presenti, hanno disposto che la processione si sarebbe potuta svolgere con le luci accese e non al buio come da tradizione. "Il sindaco ed il Prefetto hanno garantito, in sicurezza ed evitando il panico, il trasporto della macchina della Santa protettrice della città, permettendo ai tanti fedeli e turisti arrivati di vivere questo momento straordinario", ha rimarcato Tajani, "Questo episodio spero rappresenti un monito contro quei cattivi maestri che aizzano orchestrando delle campagne d’odio con un linguaggio violento".