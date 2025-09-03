Flotilla, Mollicone dopo l'esclusione de Il Tempo dalla conferenza: “Solidarietà, dalla sinistra bocca tappata su Hannoun”

03 settembre 2025 a

Federico Mollicone si schiera dalla parte de Il Tempo. Il presidente della Commissione Cultura e Editoria della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia si è espresso così sul divieto di partecipazione imposto ad una nostra giornalista all’ingresso della conferenza sulla Global Sumud Flotilla: “Solidarietà al Direttore Cerno e ai giornalisti de ‘Il Tempo’ che oggi non sono stati fatti entrare alla conferenza stampa, tenutasi oggi in Senato, sulla Global Sumud Flotilla. La sinistra protesta per mancanza di dialogo sul tema, ma poi lascia fuori rappresentanti dei media che legittimamente avevano richiesto di partecipare all’evento e mantiene la bocca chiusa su molti elementi controversi emersi nei confronti di personaggi che partecipano alle loro iniziative”.

Il Tempo escluso dalla conferenza sulla Flotilla dopo aver parlato dei legami con Hamas

“È inconcepibile - prosegue l’esponente di FdI - che nessuno delle opposizioni ancora non abbia preso le distanze da Mohammed Hannoun, negazionista del 7 ottobre, già sanzionato dagli Stati Uniti di Biden e che non si sa che cosa abbia fatto in passato. Un nome uguale al suo, poi, è emerso da un documento dell’Archivio di Stato sull’attentato a Fiumicino nell'ambito dell'organigramma del gruppo di Abu Nidal. Ho chiesto accertamenti se sia effettivamente lui o un omonimo. Se anche non fossero la stessa persona, come sostengono alcuni giornalisti investigativi senza, però, pubblicare documenti ufficiali, l’interrogazione rimane validissima e utile a conoscere l’attività in Italia di questo personaggio dagli anni 80’ fino ad oggi. Ho, inoltre, proposto un’ulteriore desecretazione dei documenti legati a quell’evento, su cui non è chiaro il motivo per cui - la chiosa di Mollicone - l’allora Presidente del Consiglio Renzi preferì mantenere il segreto di Stato”.