Italia-Israele, Biancofiore tuona: "La partita si giochi regolarmente. Sindaco De Toni inopportuno"

“Ancora una volta da sinistra arrivano proposte irricevibili che sottendono uno strisciante antisemitismo che va respinto. La partita delle nazionali italiana e israeliana in programma a Udine a metà ottobre va tenuta regolarmente. Apprezziamo le parole al riguardo equilibrate e responsabili del nostro ct Gattuso. Il sindaco De Toni ripete invece errori che aveva già commesso con una proposta irricevibile ed inopportuna. La pace la vogliamo tutti e lo Sport può dare un contributo ma non impedendo di giocare con avversari che non hanno alcuna responsabilità sul conflitto in corso. Purtroppo, le parole del sindaco celano un antisemitismo di fondo mai sopito e vanno assolutamente condannate”. Lo dice la senatrice Michaela Biancofiore, già sottosegretario allo Sport e capogruppo Civici d’Italia, Nm, UDC, Maie.