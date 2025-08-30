Pd, l'amara ammissione di Delrio: Meloni sa parlare a mondi diversi, la sinistra no

30 agosto 2025 a

a

a

"Giorgia Meloni ha una strategia efficace, entra in sintonia culturale con mondi diversi dal suo. Il centrosinistra quella strategia non l'ha ancora trovata. Ma deve. Altrimenti avrà un problema, per esempio con il mondo cattolico". L’affermazione, arrivata in un'intervista al Corriere della Sera, è di Graziano Delrio, anima cattolica del Partito democratico, che di recente ha fondato l'associazione Comunità democratica, proprio con l'obiettivo di "sanare il divorzio fra cultura e politica e instaurare reti". "Meloni, che prima nel suo integralismo di destra-destra non era capace di farlo, sta imparando a parlare con certi mondi. A Rimini si è vista un'evoluzione intelligente dal punto di vista politico che presuppone un progetto che riscontro anche sui territori. Chi pensa che nel 2027 sarà inesorabilmente sconfitta, credo non colga questa evoluzione", ha proseguito l’esponente dem, lanciando un grosso segnale di allarme.

Ellì telefono casa

A proposito del Pd, Delrio ha proseguito così: "Non voglio dare giudizi, ma siccome a me interessa che il centrosinistra vinca le elezioni, non posso non notare che mentre Meloni ascolta ed entra in sintonia culturale con mondi lontani da lei, come Cl o la Cisl, il centrosinistra sembra non essere in grado di mettere in campo una sua strategia per parlare a quanti, non sentendosi rappresentati, si rifugiano nell'indifferenza e quindi nell'astensionismo". Alla domanda se la responsabilità sia della segretaria Elly Schlein, ha risposto lanciando una bella bomba: "Direi di un certo sguardo dell'attuale Pd, fisso a sinistra. Solo a sinistra. Manca l'approccio interclassista. Perfino Togliatti, che pur si muoveva in un contesto ideologico che di per sé non facilitava l'ascolto di mondi diversi, parlava di ceti medi. Facendo capire che un partito di governo deve avere l'ambizione di usare anche il loro linguaggio”.