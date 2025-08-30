Cerno: Ellì telefono casa

Tommaso Cerno 30 agosto 2025 a

Elly, anzi Ellì telefono casa. Il sogno di due donne alla guida di destra e sinistra nell’Italia che sogna perfino il primo Capo dello Stato donna potrebbe infrangersi prima del tempo. E questo non perché il governo Meloni sia entrato in crisi dopo tre anni come i gufi avevano pronosticato, immaginando default, sciagure, isolamenti internazionali e terremoti. Ma perché è entrata in crisi la leader del Pd Elly Schlein. E come sempre è stato nel centrosinistra italiano, le crisi sono endogene, lo sa bene Romano Prodi che da un paio di giorni la schiaffeggia, visto che i suoi due governi guadagnati nelle urne (mi rendo conto che sia una tautologia, ma per la sinistra italiana non lo è affatto) sono saltati sotto il fuoco amico. La chiusura dell’accordo sulle regionali siglato dal Pd con Giuseppe Conte è fallimentare. Non solo quella che doveva essere la grande reconquista, la famosa spallata al governo sta naufragando. Ma buona parte del lavoro come al solito il campo largo l’ha fatto in casa. Elly telefonerà più spesso a Romano Prodi. Ma per chiedergli un consiglio su cosa si fa dopo.