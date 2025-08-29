Caso Hannoun, Mollicone: "Solidarietà a Cerno. Opposizioni contigue a questi ambienti"

29 agosto 2025 a

"Sulla questione israelo-palestinese l'Italia ha una posizione netta. Anche ieri il Ministro Tajani ha evidenziato la necessità delle sanzioni nei confronti dei coloni perché questo mina le fondamenta di un nuovo Stato palestinese. L'Italia è il primo paese occidentale per l'evacuazione e il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia. Allo stesso tempo, tuttavia, non dobbiamo dimenticare il 7 ottobre e che Hamas è un'organizzazione terroristica, come ribadito anche dalla Lega Araba e dal primo ministro palestinese, Mohammad Mustafa, durante il suo discorso alla conferenza delle Nazioni Unite sulla soluzione a due Stati. Non riconoscere questo ruolo e parlare di genocidio vuol dire fare il gioco di Hamas e di chi la protegge". Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia e componente del gruppo interparlamentare Italia-Usa Federico Mollicone durante la trasmissione Coffee Break su La 7.

Hannoun, l'ultimo mistero. Il nome nelle carte sugli attentati di Roma: solo un omonimo o è lui? Caso in Parlamento

"Esprimo la mia solidarietà a Cerno per le inchieste che sta svolgendo. Ho presentato un'interrogazione urgente su Hannoun, un personaggio che fa il giro dei comizi e delle iniziative delle opposizioni, già sanzionato dagli Stati Uniti, che non si sa che cosa abbia fatto in passato. Le opposizioni sono contigue a questi ambienti, non hanno mai preso le distanze e continuano ad invitarlo ai loro eventi. Un nome uguale al suo, come documentato da Il Tempo, è emerso da un documento dell'Archivio di Stato sull'attentato a Fiumicino nell'ambito dell'organigramma del gruppo di Abu Nidal e ho chiesto accertamenti se sia effettivamente lui o un omonimo", ha concluso.