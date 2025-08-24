Ucraina, il piano di Antonio Tajani: "Non ci saranno truppe italiane in Ucraina"

24 agosto 2025 a

a

a

"Noi non siamo per inviare truppe" in Ucraina, "ma potremmo dare un contributo importante data la grande esperienza che abbiamo per lo sminamento, sia marittimo che terrestre. Si stanno facendo dei passi in avanti anche nella proposta italiana di avere una garanzia modello articolo 5 della Nato con la presenza americana. Poi si vedrà come andranno le cose". Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa al Meeting di Rimini.