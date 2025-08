Gaza, l'invettiva di Tajani con Hamas: “Liberi gli ostaggi e il popolo palestinese dal ricatto”

04 agosto 2025 a

Il governo italiano è "assolutamente favorevole a riconoscere lo Stato palestinese, ma per farlo prima ci deve essere uno Stato da riconoscere". A ribadirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio anch’io su Radio 1 Rai. "Dobbiamo lavorare per far sì che questo nasca", perché fino ad adesso "riconoscerlo teoricamente non ha provocato nessun aspetto positivo", ha proseguito il titolare della Farnesina. "Dobbiamo lavorare per fare cose concrete. Siamo favorevoli a uno Stato palestinese, non lo abbiamo mai nascosto – ha ribadito Tajani – e stiamo lavorando intensamente perché l’Autorità nazionale palestinese possa essere l’unica autorità riconosciuta, perché non violenta", a differenza di Hamas che "è un’organizzazione terroristica".

Nel pomeriggio è arrivato un altro intervento di Tajani: "I video degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas a Gaza sono una conferma del carattere terroristico di questo gruppo: tutti gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente e senza condizioni. Devono essere rispettati, alimentati e curati correttamente". "Ma Hamas, in definitiva, deve liberare tutto il popolo palestinese, che mantiene sotto ricatto da mesi, deve accettare un accordo con Israele, rilasciare gli ostaggi, far distribuire liberamente aiuti umanitari e sanitari nella Striscia", prosegue il leader di Forza Italia. "Israele deve interrompere gli attacchi indiscriminati, ma Hamas deve far cessare i continui ricatti con cui tiene in prigione alcuni israeliani e due milioni di cittadini palestinesi. A Gaza è l’ora della pace", ha concluso Tajani.