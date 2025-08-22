Minacce anarchiche a Il Tempo e Angelucci: "Servi del potere morirete"

Giulia Sorrentino 22 agosto 2025 a

Una lettera anarchica è arrivata ieri nella redazione de Il Tempo con minacce di morte indirizzate all’editore Giampaolo Angelucci, al vicepresidente Andrea Pasini, al direttore Tommaso Cerno e al direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone. «Servi del potere morirete», è solo una delle minacce che si leggono nella missiva. La firma è la classica «A» cerchiata degli anarchici. È subito partita la denuncia ai carabinieri che hanno già provveduto a fare i rilievi del caso. Minacce che arrivano dopo le numerose inchieste di questo giornale che vanno dal caso Cospito, alla denuncia delle occupazioni abusive fino alla difesa delle forze ordine (come nel caso Ramy) e alle connessioni tra il mondo ProPal, spesso contiguo ai sostenitori di Hamas, e certa politica di sinistra. Tra le varie insinuazioni veniamo definiti «difensori degli sbirri», un chiaro riferimento alle posizioni de Il Tempo in difesa della legalità.

La galassia anarchica si è spesso schierata al fianco dei ProPal, partecipando più volte alle manifestazioni di piazza sfociate in scontri aperti contro polizia e carabinieri. Da ultimo, poco gradita deve essere stata proprio la nostra inchiesta sui rapporti opachi tra una certa parte politica e personaggi ritenuti vicino ad Hamas per cui anche politici dei 5 Stelle e volti dem hanno annunciato querela, tra cui l’ex grillino Alessandro Di Battista, la pentastellata Stefania Ascari e l’europarlamentare Gaetano Pedullà. E proprio per questo arriva la solidarietà al nostro giornale per le minacce e querele ricevute: «Solidarietà a Il Tempo, al suo direttore Cerno ed alla giornalista per le minacce subite a causa della coraggiosa inchiesta portata avanti. Le minacce di querela provano che per taluni la libertà di stampa vale solo a fasi alterne. E mentre noi di Fratelli d’Italia continuiamo a chiedere a Conte cosa pensa delle iniziative dei suoi deputati, senza ricevere risposte, loro cercano di mettere il bavaglio alla stampa libera e indipendente», scrive la deputata di FdI Sara Kelany.

Parole di vicinanza anche da Ariela Cassuto, Presidente UBBI: «L’Unione Benè Berith Italia esprime la propria solidarietà al quotidiano “Il Tempo”, al suo Direttore e ai suoi giornalisti. Siamo vicini al quotidiano e ai giornalisti che esercitano il loro ruolo in nome della libertà di stampa e dell’indipendenza». A sottolineare che «gli italiani hanno diritto di sapere se ci sono o meno relazioni tra Hamas e politici italiani, piuttosto che tra Francesca Albanese e altri personaggi controversi che vengono fatti entrare in parlamento» è Davide Romano, Direttore del Museo della brigata ebraica, che esprime «solidarietà per gli attacchi e le querele intimidatorie ricevuti dal quotidiano e dalla sua giornalista in particolare. Invece che querelare sarebbe il caso di rispondere alle domande poste dal giornale romano». Sostegno anche da parte di Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo Istituto Milton Friedman: «Il Tempo è tra i principali baluardi di libertà nel nostro Paese, determinato a mettere in luce la presenza di forze islamiste collegate a organizzazioni terroristiche come Hamas ed Hezbollah con la politica in Italia. Una vicenda preoccupante che solo grazie al Tempo, il direttore Tommaso Cerno e la giornalista è venuta a galla: ora sappiamo chi mette a rischio la nostra sicurezza e libertà fomentando ideologie incompatibili con la nostra democrazia liberale».