Sgombero Leoncavallo, Colosimo esulta: "Ora basta! Lo Stato c'è"

Dopo 31 anni, il centro sociale Leoncavallo di Milano è stato sgomberato. Nicola Colosimo, esponente della Lega Nord, ha accolto così la notizia in un video sui suoi profili social: «Basta con le zone franche, basta con l'illegalità. Finalmente oggi è arrivato il giorno: Il centro sociale Leoncavallo è stato infine sgomberato». Colosimo esprime quindi «un ringraziamento particolare al ministero dell'Interno e al ministro Piantedosi. Alle nostre forze dell'ordine. Ma soprattutto a Matteo Salvini che sta portando avanti con coraggio e determinazione una grande battaglia contro l'illegalità e le occupazioni abusive».

E prosegue: «Lo Stato oggi ha dimostrato una cosa fondamentale: che la legge è uguale per tutti. Per troppi anni si è chiuso un occhio, anzi due. Un'occupazione illegale, un'occupazione abusiva trasformata in un ristorante, in un locale, in un palcoscenico per artisti di dubbio gusto. Club per i soliti noti comunistelli con il rolex. I radical chic dell'illegalità, tutto all'ombra della retorica antifascista, tutto completamente senza pagare». Il giovane politico, già vicesegretario e candidato sindaco di Roma con il Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno, poi entrato nella Lega di Matteo Salvini, ribadisce: «Ora basta, lo Stato c'è, esiste e fa lo Stato, chi vuole fare cultura, chi vuole organizzare eventi paghi un affitto regolare...e chi vuole spaccare tutto in nome del '77, vi dovete aggirnare, siamo nel 2025!». Colosimo conclude quindi: «Viva la legalità, basta con l'abusivismo e l'illegalità. I diritti si conquistano rispettando le regole e rispettando le leggi».